F1-yllätyksen tehnyt sensaatiotulokas rikkoi pokaalinsa – jättisponsori letkautti: "Ostamme sinulle liimaa"

Isack Hadjar
Isack Hadjarin F1-uran ensimmäinen pokaali hajosi juhlallisuuksissa.xpbimages.com
Julkaistu 01.09.2025 11:55
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

F1-uransa ensimmäisen palkintokorokesijan Hollannin GP:ssä ajanut RB:n Isack Hadjar koki ikävän takaiskun hienon saavutuksensa juhlallisuuksissa.

Debyyttikauttaan F1:ssä ajava Hadjar onnistui jo aika-ajoissa erinomaisesti ajamalla neljänteen lähtöruutuun. Ranskalainen piti pintansa läpi kisan, ja kun McLarenin Lando Norrisin auto sanoi itsensä irti kisan loppuhetkillä, nousi Hadjar upeasti kolmanneksi.

Palkintokoroke oli Hadjarille uran ensimmäinen, joten saavutusta juhlittiin iloisissa merkeissä. Juhlat saivat kuitenkin ikävän käänteen, kun uran ensimmäinen pysti hajosi.

RB julkaisi Instagram-tilillään videon hajoamishetkestä. Videolla talli on ottamassa juuri iloista yhteiskuvaa, kun Hadjar päättää laskea pokaalin kevyesti maahan. Samalla hetkellä pokaali hajosi.

RB-talli otti Hadjarin ikimuistoisesta hetkestä kaiken irti sosiaalisessa mediassa jakamalla useita julkaisuja F1-kisan jälkimainingeista. Yhden julkaisun kommenttikentään riensi tallin pääsponsori Visa, joka heittäytyi hilpeäksi.

– Ostamme sinulle liimaa Isack. Tai ajattele asia niin, että sait tänään kaksi pokaalia, Visa kirjoittaa.

