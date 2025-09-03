F1-sensaatiolle kävi karmea lipsahdus – nyt tuli helpottava käänne

Uransa ensimmäisen F1-pokaalin heti tuoreeltaan rikkonut Isack Hadjar saa Zandvoortin kisajärjestäjiltä uuden pystin tilalle.

Racing Bulls -tallia edustavan Hadjarin Hollannin GP:n kolmossijastaan saama keraaminen pokaali katkesi varrestaan, kun Hadjar ryhmittyi tiiminsä kanssa yhteiskuvaan.

20-vuotias kuski oli tilanteesta pahoillaan, mutta nyt palkinnon valmistanut Royal Delft on luvannut toimittaa hänelle korvaavan pokaalin tilalle.

– Tässä tapauksessa palkinto oli ehkä asetettu epätasaiselle pinnalle. Silloin siihen kohdistuva paine voi jakautua epätasaisesti ja rikkoa sen, Hollannin GP:n järjestäjät totesivat Speed Cafen mukaan.

Samoja käsin maalattuja keraamisia pokaaleita on jaettu Hollannissa kolmen vuoden ajan eikä järjestäjien tiedossa ole toista vastaavaa hajoamista.

– Teemme Hadjarille uuden pokaalin. Milloin voimme toimittaa sen, on vielä selvittämättä, mutta teemme kovasti töitä sen eteen.

– Rikkinäinen pysti jää Hadjarille. Se on hänelle muisto legendaarisesta hetkestä, järjestäjien edustaja totesi.