F1-toimittaja joutui Christian Hornerin hampaisiin – näpäytti Red Bull -pomoa somessa

Sky Sportsin brittitoimittaja tivasi varsinkin syitä sille, miksi Red Bull on edelleen päättänyt luottaa Pereziin, vaikka tulostaso on ollut vaisu toukokuusta lähtien.

View this post on Instagram

Perez on hävinnyt tallikaverivertailun Max Verstappenille kuluvan kauden 15 kilpailussa pistein 139–295. Viimeisestä kahdeksasta kisaviikonlopusta meksikolainen on napannut yhteensä vaivaiset 32 MM-pistettä. Verstappen on kuljettajien sarjassa ylivoimaisessa johdossa, Perez on seitsemäntenä.