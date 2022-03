F1 teki sääntömuutoksen raivoa herättäneen loppuratkaisun vuoksi – yksi merkittävä sana vaihtui

Alkavalle F1-kaudelle englanninkielinen sääntöpykälä kuuluu seuraavasti (muutettu sana kursiivilla): "If the clerk of the course considers it safe to do so, and the message ‘lapped cars may now overtake’ has been sent to all competitors using the official messaging system, all cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the lead lap and the safety car".