F1-tallin hirvittävältä kuulostava uusi nimi vuoti julki – faneilta täystyrmäys: "Surkein ikinä!"

Nimessä mukana oleva yritys eli Cash App on Yhdysvalloissa ja Britanniassa toimiva mobiilimaksupalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat siirtää rahaa toisilleen. Kyseessä on siis hyvin samankaltainen palvelu kuin Mobilepay, mikä on Suomessa yleisessä käytössä.