F1-talli lipsautti vahvan kuljettajavihjauksen julki

Jenkkiajaja Logan Sargeant on ainut F1-kuljettaja, jonka tulevaisuuden yllä on vielä kysymysmerkkejä. Sargeantin talli Williams ei ole vahvistanut vielä sitä, että kuka toimii Alexander Albonin tallikaverina kaudella 2024.

– On turha mennä asioiden edelle. Tapahtuu sitten mitä tahansa, niin Logan on ollut jo vuosien ajan meidän akatemiamme kuljettaja. Ja hän on aina osa sitä. Hän on erittäin nopea kuski, Vowls muotoili.