F1:ssä taas järjetön tutkintarumba – Vettel ja Alonso antoivat palaa: "Samaa paskashow’ta"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Tuolla on liian monta autoa samassa paikassa ja aina samat ihmiset etuilevat jonossa. He vain aina pääsevät pälkähästä, joten kai heillä on syynsä siihen, hän jatkoi F1.comin haastattelussa.