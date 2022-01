Singapore jatkaa F1-kalenterissa pitkällä sopimuksella

– Olen iloinen, että F1 jatkaa kisaamista Singaporessa seitsemän lisävuotta. Singaporella on suuri rooli F1-kalenterissa, ja tämä pitkä jatkosopimus on osa sitoutumistamme kasvattaa lajin suosiota Aasiassa, F1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicali toteaa tiedotteessa.

Singaporen menestynein F1-kuljettaja on Sebastian Vettel, joka on juhlinut perinteikkään iltakisan voittoa peräti viidesti. Mercedes-tähti Lewis Hamilton on voittanut Singaporen osakilpailun neljä kertaa.