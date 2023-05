F1-mestarille tylyt potkut lapsen syntymän aikaan: "Tiedotteen ajoitus kummallisen osuva"

– Tähän päivään mennessä en ole saanut tallilta mitään virallista tietoa, mikä on vieläkin yllättävämpää, kun ottaa huomioon, että minulla on yhä sopimus Le Mansin kisasta, Villeneuve kertoo tiedotteessaan.

Tallipomo: Liikaa henkilökohtaisia virheitä

Kollesin mukaan syynä Villeneuven potkuihin oli tämän heikko valmistautuminen vuorokauden ajorupeamaan. Hän myöntää, että ajoaikaa on mennyt hukkaan myös tiimin vastoinkäymisten takia, mutta myös F1-mestarikuski on itse ollut syyllinen siihen.

– Menetimme tietysti testiaikaa. Operationaalinen puoli ei ole toiminut niin kuin olisi pitänyt, minkä lisäksi on tullut liikaa henkilökohtaisia virheitä, minkä seurauksena tulos on ollut huonompi kuin luulimme olevan mahdollista, Kolles kommentoi The Race -sivuston mukaan.