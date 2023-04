F1-kisan karmea vaaratilanne taltioitui videolle – fanit kuvasivat autoja radalla kesken kilpailun

Sosiaaliseen mediaan on levinnyt videokuvaa, kuinka ihmisiä kiipeilee aidan toiselle puolelle ja ovat aivan radan reunalla. Samalla autoja ajaa ohi täyttä vauhtia. Kilpailukoordinaattori Andrew Westacottin mukaan ei ole vielä varmaa, mitä oikein tapahtui. Hän kuitenkin tuomitsi teon.

– Ajattelimme päästää fanit radalle sen jälkeen, kun kaikki kuljettajat ovat ajaneet loppuun asti ja turva-auto on kiertänyt radan. Jotkut katsojat tulivat heti radalle. Emme tiedä, kuinka se tapahtui. Meillä on kameroita joka puolella ja tulemme katsomaan kuvat. Siihen menee aikaa kuitenkin pari viikkoa. Moottoriurheilu on vaarallinen laji ja se olisi voinut loppua kauhistuttavalla tavalla, Westacott totesi.