Michael Schumacherin nimi pöydällä – Toto Wolff jyrisee Mickin ex-tallipomolle

Wolff otti kantaa myös Schumacherin kohteluun Haasilla. Jenkkitiimin tallipomo Günther Steiner moitti saksalaiskuskia suuresti viime vuonna, mikä on kuultavissa Netflixin Drive to Surviven uudella kaudella. Ralf Schumacher on sanonut, että jos hänen veljensä Michael olisi ollut Mick-poikansa tukena, Steiner olisi käyttäytynyt eri tavalla.