Exit-tähti Jarkko Lahti sarjan ristiriitaisista hahmoista: "Tavallaan karismaattisia ja charmantteja, mutta samalla psykopaattisia, narsistisia ja hirveitä"

Exitkertoo neljästä ökyrikkaasta finanssihaista, joilla on kaikkea mitä voi toivoa. Elämä ei silti tunnu oikein miltään, joten he hakevat elämäänsä jännitystä huumeilla, seksillä ja väkivallalla. Tällä on seuraksensa, josta kärsivät sekä miesten perheet että miehet itse. Sarja pohjautuu norjalaiseen samannimiseen kohusarjaan.