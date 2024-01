Ex-Valioliiga-tähti haluaa epätoivoisesti pois Saudi-Arabiasta – siirto maksaisi pelaajalle miljoonia

Henderson ei ole löytänyt samanlaista pelikuntoa, kuin häneltä totuttiin näkemään Valioliigan Liverpoolissa. Hendersonin joukkue Al-Ettifaq on jäänyt voitoitta viimeisessä kahdeksassa ottelussa. Toisen Liverpool-legenda Steven Gerrardin valmentama joukkue on ottanut edellisen voittonsa lokakuussa.

Hendersonilla on brittilehden mukaan ollut vaikeuksia sopeutua Saudi-Arabian kuumaan ja kosteaan ilmastoon. Kehnojen peliesitysten lisäksi joukkue on joutunut pelaamaan kotiottelunsa puolityhjille katsomoille. Al-Ettifaqin stadionille mahtuu 35 000 katsojaa, mutta keskikatsojamäärä on jäänyt vaivaiseen 7 800:ään.