Ex-tallikaveri muistaa Kimi Räikkösen erikoiskyvyn: "Ihailin sitä hänessä"

Räikkösen persoonaa käsitellään F1 TV:n tuoreessa dokumentissa Greatest comebacks: Kimi Räikkönen. Haastattelussa on muun muassa suomalaisen entinen tallikaveri David Coulthard , joka ei lakannut ihmettelemässä tämän kykyä keskittyä olennaiseen.

Kyky unohtaa nopeasti

– Hänellä on tällainen 200 asteen näkökyky varsinkin kisan ensimmäisellä kierroksella. Ihan kuin hänellä olisi silmät selässä. Hänellä on henkinen kapasiteetti ajaa paitsi nopeasti, myös muuttaa itse moottoriasetuksia. Siinä hän on aito luonnonlahjakkuus.