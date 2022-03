Ex-painija Petra Olli sivakoi 75 kilometriä – someseuraajat yllättyivät: "Olet kyllä erikoinen tapaus"

View this post on Instagram

– All in all, ihmiskeho ja -mieli on vaan erikoinen. Pystyy moneen, jos oikeasti haluaa ja on valmis tekemään duunia. 6 kertaa sain itseni matkan aikana kampattua jään pintaan, mutta sieltä vaan noustiin ylös ja jatkettiin matkaa. Usko itseesi, Olli jatkaa.