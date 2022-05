Ex-kiekkokapteeni Lasse Kukkonen paljastaa, kuinka on sopeutunut urheilu-uran jälkeiseen elämäänsä: "Totta kai siihen liittyi omat haasteensa"

Urheilu-uransa lopettanut Leijonat-kapteeni Lasse Kukkonen, 40, on kenties yksi Sukuni salat -ohjelman uuden kauden yllätysnimistä. Jääkiekkokaukaloissa ja -selostamosta tuttu Kukkonen kertoo suhtautuneensa ohjelmaan uteliaisuudella, joka innosti häntä lähtemään mukaan.

Urheilu-uran jälkeen Kukkonen on keskittynyt muun muassa yrittäjyyteen, jota kautta hän on myös totutellut uuteen elämänvaiheeseensa.

– Kyllä aktiiviurheilun loppuminen oli iso muutos arjessani. Totta kai siihen liittyy myös omat haasteensa, mutta olen tyytyväinen siihen miten hyvin asiat ovat menneet. Arki muuttuu todella paljon ja olen kiitollinen, että ympärilläni on ihmisiä, jotka ymmärsivät puhua siitä etukäteen. Sitä kautta oli helppoa aloittaa jotain uusia asioita.

Kukkonen on tehnyt muun muassa erilaisia ryhmädynamiikan ja johtajuuden valmennuksia.

– Se on ollut todella hienoa ja olen siitä kiitollinen. Sitä kautta saan sopivasti erilaisuutta arkeeni, joka on ollut kiekosta irti päästämisessä tärkeää. Se on ollut hyvin erilaista, enkä osannut ihan täysin odottaa millaista elämäni tulisi olemaan ilman urheilu-uraa. Olen kuitenkin pystynyt sopeutumaan tulevaan polkuuni tätä kautta.