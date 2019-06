Jarkko Sipilän kommentti: Aarnio oli paha paha poliisi

Nykymaailmassa jälkiä vaan jää kaikkialle. Puhelinnumerot vievät kauppoihin, jossa laite tai liittymä on myyty ja siellä on valvontakamerat. Kulunvalvontatiedot säilyvät vuosikausia ja niistä voi päätellä liikkeitä. Tekstiviestejä löytyy vanhoista laitteista. Rahankäyttöä voidaan selvittää vaikka bonuskorteista.

Aarnio oli paha, paha poliisi. Näin se vain oli, vaikka edelleen joidenkin on vaikea uskoa, että Suomessa poliisi voi olla niin syvällä järjestäytyneessä rikollisuudessa kuin Aarnio on ollut.

Olennaista Aarnion jutussa on kuitenkin se, että se kyettiin selvittämään. Sitä ei lakaistu maton alle, vaikkapa siinä pelossa että poliisin maine mustuu. Se on tämän jutun hyvä puoli. Toinen on se, että poliisissa on tajuttu – ainakin toivottavasti – kunnollisen esimiesvalvonnan todellinen merkitys.