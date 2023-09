Eva Wahlström ja Niklas Räsänen viettivät 7-vuotishääpäivää – yksikään vuosi ei ole ollut helppo: "Ollaan tosi hyvässä paikassa"

Ex-nyrkkeilijä Eva Wahlström jakoi hänen ja nyrkkelijä Niklas Räsäsen 7-vuotishääpäivän kunniaksi Instagramissa tanssivideon, jossa molemmat tanssivat ohjaajan johdolla. Wahlström jakoi videon 5. syyskuuta, mutta parin virallinen hääpäivä on 3. syyskuuta.

– Voi veljet, millaiset 7 vuotta meillä on takana. On ollut elämänmakuista monella tapaa. Kiitos rakas näistä vuosista ja kiitos jo tulevista. Niklas puhui alussa mulle siitä, että rakkaus on päätös. Se oli musta ärsyttävää. Ajattelin et kenenkään ei tarvi kattoo mun naamaa sekuntiakaan, ellei sydän ole sitä mieltä. Et rakkaus ei toimi järjellä, Wahlström kirjoitti.





Wahlström kertoi kuitenkin oppineensa, että järjellä tehdään päätöksiä, joiden avulla vaalitaan suhdetta.

– Kuten päätös pitää toisesta kiinni silloinkin, kun vituttaa yli kaiken, päätös pyytää ja antaa anteeksi, päätös olla lojaali ja kunnioittava toista kohtaan silloinkin, kun ei tunnu siltä. Sanotaan, että seitsemäs vuosi on vaikein kaikissa ihmissuhteissa, koska ihminen uudistuu seitsemän vuoden sykleissä. Noh, ei ollut eka vuosi helppo. Ei toka, eikä kolmas. Ei neljäs, viides, eikä kaksi viimeistä. Ollaanko kuitenkin oltu onnellisia, niin kyllä. Ollaan oltu onnellisia ja pidetty yhtä. Ollaan tosi hyvässä paikassa juuri nyt, ja meillä on ihana perhe, Wahlström jatkoi.

Wahlström painotti, että hänen mielestään se, että on helppoa, ei opeta itsestä, toisesta tai yhdessäolosta yhtään mitään. Hän on kaikkien vuosien aikana oppinut paljon ja on saanut myös kasvaa, nöyrtyä ja katsoa peiliin.

– Eli kiitos rakas näistä vuosista. Opitaan lisää tulevina vuosina, Wahlström päätti kirjoituksensa.

Myös Räsänen on jakanut tuntojaan Instagramissa parin hääpäivän kunniaksi.

– Kiitos rakas, että oon sun rinnalla saanu kasvaa räkänokasta lähemmäs sellaista miestä, jollaisena itseni näen ja haluan nähdä. Ylä- ja alamäet, ja sulla on huikee pulkka! Päästään kimpassa meinaan vähän kovaa, Räsänen kirjoitti.

