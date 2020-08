Europarlamentaarikko avautuu: Voin käyttää yli 170 000 euroa saamistani korvauksista miten haluan – mepit pitävät 46 000 euron toimistokuluja yleisesti varjopalkkana

Toiseksi Semsrott nostaa esiin parlamenttiryhmän kontrolloiman "PR-budjetin", jota voi käyttää julkiselle yleisölle suunnattuihin materiaaleihin ja tapahtumiin. Budjetin määrä on vihreiden ryhmään kuuluvan Semsrottin kohdalla vajaat 60 000 euroa. Näitäkään rahoja edustaja ei voi karhuta itselleen, vaan ne menevät vain tiettyyn tarkoitukseen.

Palkka, päiväraha ja tuhdit toimistokulut

Saksassa asuvan Semsrottin edustajanpalkka on verojen jälkeen 65 000 euroa.

Sen lisäksi hän voi muiden meppien tavoin saada jokaisesta läsnäolopäivästä parlamenttityössä 323 euron päivärahan. Vuonna 2020 päivärahan oikeuttavia työpäiviä on Semsrottin mukaan 193, mikä kohottaa päivärahasaannon 62 000 euroon verottomana. Virallisesti raha tulisi käyttää majoitukseen ja ruokaan, mutta sen käyttöä ei kontrolloi mikään taho.

Toimistokuluihin tarkoitettu 46 000 euron kokonaisuus on niin ikään edustajan oman harkinnan mukaan käytettävissä.

Aihetta läpinäkyvyyden lisäämiseen?

Semsrott onkin näyttänyt asiassa esimerkkiä. Viime syksystä lähtien hänen rahankäyttönsä on ollut tarkasteltavissa edustajan henkilökohtaisilla verkkosivuilla.

– Tämä läpinäkyvyys on muuttanut käyttäytymistämme. Tuntuu kuin ihmiset tarkkailisivat meitä kaikkina aikoina. Siksi aloimme miettiä jokaista ostosta tarkasti ja asetimme sääntöjä sille, mitä voimme ostaa. Tämän seurauksena kulumme vähenivät, meppi piikittelee muita edustajia. He eivät ole hänen mukaansa olleet innoissaan ajatuksesta kulujen avaamisesta yleisölle.

Satiiripuolueen huppariedustaja

Semsrott aloitti europarlamentaarikkona viime vuonna. Hänen kotipuolueensa on sosiaaliliberaali ja EU-federalistinen Die Partei, jota on kuvailtu myös satiiripuolueeksi. Huumoritaiteilijana tunnettu Semsrott on aiemminkin valottanut europarlamentin nurjia puolia hyvin taustoitetuissa videoissaan.