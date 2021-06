EU-parlamentti tukee koronarokotteiden patenttien purkamista

Euroopan parlamentti tukee koronarokotteiden patenttien purkamista. Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa se kannattaa rokotepatenttien tilapäistä purkamista, jotta rokotukset vauhdittuisivat maailmanlaajuisesti.

Koronarokotteiden patenttien purkamisesta voitaisiin sopia Maailman kauppajärjestö WTO:n kautta. EU:ssa on suhtauduttu patenttien purkamiseen varauksellisesti. Esimerkiksi EU-komission ehdotus WTO:lle ei sisältänyt esitystä patenttien purkamisesta.

Tämänviikkoisessa kokouksessa WTO:n jäsenmaat ottivat pienen askeleen eteenpäin ja antoivat tukensa sille, että sopimusluonnoksen valmistelu aloitetaan. Koronarokotteiden patenttien väliaikaista purkamista ovat vaatineet esimerkiksi Intia ja Etelä-Afrikka. Yhdysvallat on myös antanut aikeelle tukensa.

Sen sijaan esimerkiksi Sveitsi on vastustanut asiaa. EU-komission ehdotuksessa WTO:lle rokotteiden saatavuutta parannettaisiin pakollisilla lisenssisopimuksilla sekä vetoamalla vientirajoitusten poistamiseksi.

Vientiin avoimuutta

EU-komissiokin on puhunut painokkaasti viennin puolesta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi torstaina, että yli puolet EU:n aikuisväestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja jo 100 miljoonaa on täysin rokotettuja.