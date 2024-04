EU:n poliittiset johtajat kokoontuvat huippukokoukseen Brysseliin

Turkki kolmas herkkä aihe

Kolmantena teemana on EU:n Turkki-politiikan ohjenuorien muotoilu. Turkin kanssa käsillä ei ole Lähi-idän tai Ukrainan kaltaista kriisiä, mutta osalle jäsenmaista Turkki on herkkä aihe.

Myös Turkin heikko ihmisoikeustilanne on seikka, joka EU-maiden on huomioitava Turkki-politiikassaan. Samaan aikaan maa on tulpannut siirtolaisvirtaa Eurooppaan, ja sillä on Nato-maana myös roolinsa Mustanmeren turvallisuustilanteen säilyttämisessä.