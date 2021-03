EU:n elpymispaketille este? Oikeus kieltää Saksan presidentiltä lain allekirjoittamisen toistaiseksi

Saksan perustuslakituomioistuin on estänyt maan presidenttiä Frank-Walter Steinmeieria toistaiseksi allekirjoittamasta lakia, joka vahvistaa Saksan osallistumisen EU:n elpymispakettiin. Taustalla on tuomioistuimeen tehty valitus, jonka se on ottanut käsittelyyn.