EU-komission puheenjohtajalta huolestuttava arvio: Ikäihmisten liikkumisrajoitukset saattavat jatkua vuoden loppuun – "Tämä on elämän ja kuoleman kysymys"

Katso yllä oleva video: Päihdeterapeutti on huolissaan suomalaisten päihteiden käytöstä korona-aikana – alkoholin myyntikielto ei ratkaisisi ongelmaa: "Korvaavia aineita löytyy"

Von der Leyen sanoi saksalaislehti Bildille, että niin kauan kuin koronavirukseen ei ole rokotetta, muun väestön on vältettävä olemasta kontaktissa iäkkäiden ja muiden riskiryhmäläisten kanssa.

– Tiedän että se on vaikeaa ja että eristäytyminen on taakka, mutta tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Meidän täytyy olla kurinalaisia ja kärsivällisiä, von der Leyen totesi.