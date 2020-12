EU-huippukokouksen ilmastokeskustelu venyi läpi yön – kokouksessa otettiin myös askelia kohti Turkki-pakotteiden laajentamista

Yhteisen päästövähennystavoitteen nostaminen vähintään 55 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoon on EU-lähteiden mukaan saanut laajaa kannatusta, mutta päätöksen yksityiskohdista ei ole löytynyt yksimielisyyttä. Nykyinen päästövähennystavoite on 40 prosenttia.

Turkin toimet tuomitaan edelleen

Tänä vuonna tunnelma on jälleen kiristynyt, koska Turkki on jatkanut maakaasun etsimistä kiistellyillä vesialueilla. Kreikan mukaan Turkki on etsinyt kaasua Kreikalle kuuluvilta vesialueilta.