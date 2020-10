EU-maiden johtajat pääsivät sopuun Valko-Venäjän pakotelistasta – Näin Marin kommentoi päätöstä jättää Lukashenka pois: "Hän ei ole osoittanut halukkuutta käydä dialogia"

Michel kertoi kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessaan, että pakotelistalla on nelisenkymmentä nimeä. Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitseva Aljaksandr Lukashenka ei ole nyt hyväksytyllä listalla.

Lukashenkan lisääminen pakotelistalle on mahdollista vielä myöhemmin.

– On selvää, että 27 jäsenmaan välillä on erilaisia näkemyksiä ja tulokulmia, joita pitää yhteen sovitella, mutta siinä onnistuimme ja nyt meillä on yhteinen näkemys näistä molemmista kysymyksistä.