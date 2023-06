Etlan toimitusjohtaja hallitusohjelmasta: ”Hyvää jälkeä tästä tulee”

– Elämme jo nyt ennätystyöllisyydessä. Jotta pääsisimme tästä paremmalle tasolle, niin me tarvitsemme toimenpiteitä, joilla tuodaan lisää ihmisiä työmarkkinoille. Ja sehän se koko idea tässä ohjelmassa on, Kangasharju sanoo.

Maahanmuutolle tarvitaan entistä avoimemmat ovet

Risujakin hallitusohjelmalle satelee. Kangasharju pitää jääräpäisenä ajatusta, jonka mukaan maahanmuutosta ei olisi hyötyä. Hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksissa on hänen mukaansa myös positiivista, mutta Suomen olisi hänen mukaansa oltava avoimempi maahanmuuttoa kohtaan. – Meidän pitäisi avata nämä maahanmuuttoportit paljon enemmän levälleen, koska me emme kuitenkaan tule tänne maahanmuuttajia riittävästi saamaan, vaikka mitä tekisimme, Kangasharju sanoo.

Hallitus aikoo parantaa raideliikennettä muun muassa edistämällä Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä. Kangasharju kyseenalaistaa panostukset raideliikenteeseen autoilun jatkuvasti sähköistyessä.



– Tutkimukset osoittavat, että tällaisella raiteiden oikomisella ei saada riittävästi hyötyjä, Kangaharju toteaa.



Hallituksen tavoitteena on myös rajoittaa palkankorotuksia lain voimalla. Kangasharju on huolissaan siitä, miten laki vaikuttaisi tasa-arvoon. Jos uuteen hallitusohjelmaan kirjattu lakiesitys toteutuu, yleisen palkkalinjan yli ei saa mennä valtakunnansovittelijalle menevissä palkkariidoissa.



– Meillä on nyt kuitenkin selvästi naisvaltaisia aloja, joilla on palkat matalammalla kuin vastaavasta työstä miesvaltaisilla aloilla. Tätä uudistusta ei saisi tehdä niin, että me jämäyttäisimme nämä palkkaerot ikuisestit tälle tasolle millä ne nyt on.