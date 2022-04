Etlan Kangasharju: "Jos yhdelle annetaan korotus, ne leviävät joka paikkaan" – Ruotsissa lähihoitajien ja opettajien palkkojen nosto onnistui ilman dominoefektiä

Ruotsissa onnistuttiin nostamaan lähihoitajien ja opettajien palkkoja ilman dominoefektiä Ruotsissa on takavuosina onnistuttu nostamaan lähihoitajien ja opettajien palkkoja ilman, että vastaavat palkankorotusvaatimukset levisivät muualle. Asiasta kertoo johtava tutkija Merja Kauhanen Laboresta eli entisestä Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Kauhanen allekirjoittaa sen, että palkkoja on hankala nostaa vain yksittäiseltä ammattiryhmältä. Hänen arvionsa mukaan hoitajien palkkojen korottaminen Suomessa voi aiheuttaa dominoefektin. – Esimerkiksi kuntasektorilla on muitakin tällaisia ammattiryhmiä, joissa on pienempipalkkaisia työntekijöitä, jotka varmaankin haluavat vastaavanlaisia korotuksia, hän sanoo. Kauhanen kuitenkin huomauttaa, että hoitajista on pulaa. Lisäksi Suomen väestörakenne tekee ongelmasta pitkäaikaisen. – Siinä mielessä voi ajatella, että jos jossain on työvoimapulaa, sen pitäisi näkyä myös palkkakehityksessä. Kauhanen sanoo, että aiemmin keskitetyissä ratkaisuissa saattoi olla matalapalkkaeriä, jotka nostivat pienipalkkaisimpien palkkaa. Nykyään Suomessakin toimii jossain määrin epävirallisesti ajattelu, jossa ulkomaiselle kilpailulle alttiit vientialat määrittelevät myös muille palkankorotustason, jota ei saisi ylittää. – Tällaisessa mallissa on vaikeampaa nostaa jonkin alan suhteellisia palkkoja, hän sanoo.Ruotsista löytyy joidenkin vuosien takaa esimerkki, jossa lähihoitajien palkkoja onnistuttiin nostamaan ilman vastaavien palkankorotusvaateiden leviämistä. Opettajien palkkoja puolestaan onnistuttiin Ruotsissa parantamaan poikkeuksellisesti valtion suoralla väliintulolla. Kauhasen mukaan palkkakuoppaan joutuneiden ryhmien suhteellisen aseman parantaminen vaatisi yhteisymmärrystä ja solidaarisuutta. Muussa tapauksessa käsissä on kierre, jossa myös muut esittävät samanlaisia vaatimuksia palkankorotuksista.