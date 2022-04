Superin hallitus alkaa valmistella joukkoirtisanoutumista

Katso myös: "Hoitajapula on ollut todellisuutta jo ennen tätä" – tällaiset terveiset sairaanhoitaja lähettää päättäjille

Hoitajajärjestöjä kuultu tänään

– Uuden sovintoesityksen on tarjottava sellaisia uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan, että alalle saadaan jatkossa ylipäätään tekijöitä. Kyse on koko kansakunnan edusta, huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimintakyvystä. Tilanne on kaikkien tiedossa, ja nyt on mahdollisuus tehdä ratkaiseva korjausliike, Paavola sanoi liiton tiedotteessa.