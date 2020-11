Amnesty on saanut haltuunsa raakoja kuvia Etiopiasta – kapinalliset ovat teurastaneet siviilejä Tigrayn osavaltiossa: "Järkyttävästä joukkosurmasta on kyse"

MTV Uutiset Livessä vieraillut Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson kertoo, että Amnesty on saanut haltuunsa järkyttävää kuvamateriaalia Mai Kadrasta. Kymmeniä henkilöitä on tapettu. Tapetut ovat muualta tulleita kausityöläisiä sekä siviilejä.

– Emme osaa sanoa, kuka tämän takana on. Järkyttävästä joukkosurmasta on kyse, Johansson kertoo.

Vaalit ilman lupaa

Konfliktissa vastakkain ovat Tigrayn osavaltion aseistetut joukot ja Etiopian liitovaltion armeija sekä Amharan osavaltion joukot. Yli sadan miljoonan asukkaan Etiopia on jaettu yhdeksään osavaltioon. Jokaisella osavaltiolla on oma hallintonsa.

Mahdollisia sotarikoksia on vaikea selvittää, koska alue on suljettu ja pääsy internetiin on evätty. Myös puhelinyhteydet on suljettu. Amnesty on kuitenkin onnistunut saamaan kuvia paikan päältä.