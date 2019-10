Etiopian pääministerikin huomannut EU:n yhtenäisyyden puutteen – presidentti Niinistö: "Me kaikki näemme, missä päin nuijaa heilutetaan, ei niinkään Brysselissä"

– Näköjään ei ole ollut mikään vaikeus havaita, että Euroopan unionin rooli ei ole mitä sen soisi olevan. Me kaikki näemme, missä päin nuijaa heilutetaan, ei niinkään Brysselissä, presidentti Niinistö sanoi.

Loputtomilta vaikuttavat sodatkin voidaan lopettaa

Presidentin mielestä Etiopian ja Eritrean välillä solmittu rauha on esimerkki siitä, että loputtomilta vaikuttavat sodatkin voidaan lopettaa.

– Joskus saattaa syntyä sellainen ajatus, että sotiminen on loputonta. Sellaisia paikkoja maailmassa on paljon. Tehdä loppu loputtomasta on erinomainen malli, presidentti Niinistö sanoi suomalaistoimittajille tapaamisen jälkeen.