Etenkin yksi törttöily sai poliisin surulliseksi Kotkan Meripäivillä: "Toivon että jää yksittäisen vuoden vitsaukseksi"

– Olihan tämän vuoden Meripäivät poliisin näkökulmasta vauhdikas, mutta on aika tavallista, että kauniilla kelillä väkeä on enemmän liikkeellä ja silloin on myös enemmän häiriöitä. Jos sää on kolea, juhlijoita on vähemmän ja poliisinkin näkökulmasta on rauhallisempaa, Komisario Christa Björklöf Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta kertoo.