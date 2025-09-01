Etelä-Korea lopettaa propagandaradiolähetykset Pohjois-Koreaan

Etelä-Korea on lähettänyt propagandaradiolähetyksiä vuodesta 1962 asti.
Etelä-Korea on lopettanut propagandaradio-ohjelmien lähettämisen Pohjois-Koreaan, kertoo Etelä-Korean puolustusministeriö.
Puolustusministeriön tiedottaja kertoi maanantaina toimittajille, että ministeriö on keskeyttänyt radiolähetykset osana toimenpiteitä, joilla pyritään lievittämään sotilaallisia jännitteitä Pohjois-Korean kanssa.
Etelä-Korea aloitti propagandaradiolähetykset vuonna 1962. Viimeksi lähetykset lopetettiin vuonna 2004 maiden lähentymisen aikana, mutta niitä jatkettiin jälleen vuonna 2010.
Maiden väliset suhteet ovat erittäin kireät, mutta Etelä-Korea on pyrkinyt viime aikoina kohentamaan tilannetta. Esimerkiksi elokuussa Etelä-Korea ilmoitti poistavansa maiden väliselle rajalle sijoitettuja kovaäänisiä, joista oli muun muassa soitettu eteläkorealaista popmusiikkia pohjoiseen.
Pohjois-Korea ei valmis liennytyksiin
Kesäkuussa virkaan astunut Etelä-Korean presidentti Lee Jae-myung on pyrkinyt lämpimämpiin suhteisiin ydinaseistetun pohjoisnaapurinsa kanssa.
Pohjois-Korea on kuitenkin sanonut, ettei sillä ole kiinnostusta parantaa maiden välisiä suhteita.
Pohjois-Korea on sen sijaan kuvaillut Leetä tekopyhäksi, koska hän on peräänkuuluttanut polkua kohti ydinaseista luopumista. Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA syyttää Leen teeskennelleen, että hänellä on tahto palauttaa maiden väliset suhteet. KCNA:n mukaan Pohjois-Korean kanta olla luopumatta ydinaseista pysyy muuttumattomana.
Teknisesti ottaen Koreat ovat edelleen sodassa, sillä vuonna 1953 päättynyt Korean sota loppui aselepoon, eikä rauhansopimusta ole koskaan solmittu.