Etelä-Korea aikoo kieltää koiran syönnin, mutta ikivanhalle tavalle löytyy puolustelijoita

Ehdotetusta kiellosta voi pian tulla laki

Ikivanha tapa

Korean syömäkoirien yhdistys (Korean Association of Edible Dogs) sanoo kuitenkin, että vaikutus kohdistuu paljon useampiin maatiloihin ja ravintoloihin kuin hallituksen mainitsemat maatilat ja ravintolat. Sen mukaan maatiloja on 3 500, joilla kasvatetaan 1,5 miljoonaa koiraa, ja ravintoloita on 3 000.

Koiranlihaa tarjoilevaa ravintolaa pitävä Nam Sung-gue sanoi, että liiketoiminta on nopeasti taantumassa ja lisäsi, että hänen on mahdotonta siirtyä toiseen liiketoimintaan ehdotetun hallituksen tuen turvin.

– Minusta on todella kohtuutonta, että he sanovat meille yhtäkkiä, että teillä on kolmen vuoden armonaika ja sen jälkeen teidän on lopetettava. Olen ollut alalla 30 vuotta, Nam sanoi.