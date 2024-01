Etelä-Koreassa saa tehdä koirista ruokaa vielä kolmen vuoden ajan – parlamentti äänesti: 208–0

Koiranliha on ollut perinteinen osa korealaista ruokavaliota. Pahimmillaan vuodessa on surmattu jopa miljoona koiraa ruokateollisuuden tarpeisiin. Koiranlihan syöminen on kuitenkin vähentynyt rajusti viime vuosina, kun monista eteläkorealaisista on tullut koiranomistajia.