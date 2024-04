Sarjamurtautujan hurja tahti: Tunkeutui 20 asuntoon – "saunottu ja sytytetty takka"

Poliisi tutkii rikossarjaa, jossa asunnoton mies on murtautunut ikkunaruudun irrottamalla tai rikkomalla useisiin mökkeihin viime vuoden lokakuusta tämän vuoden maaliskuuhun ulottuvalla ajanjaksolla.

Pitkäkyntinen nautti majoituksesta

Mies on poliisin mukaan viettänyt mökissä yleensä yhden yön ja siirtynyt sitten seuraavaan mökkiin. Yleensä mökissä on lämmitetty myös takkaa, saunottu ja syöty kaapeista löytyviä ruokia. Joissakin tapauksissa mies on myös varastanut omaisuutta.