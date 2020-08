Etätyöhön tulisi olla lakisääteinen oikeus, ehdottaa toimihenkilöliitto Erto: "Jos työn voi tehdä kotona, kahvilassa tai mökillä, niin miksi siihen ei olisi oikeutta?"

Etätöitä pitäisi Erton esityksen mukaan saada tehdä aina, jos se on mahdollista eikä etätyö aiheuta työnteolle kohtuutonta haittaa.

Käytännössä työnantajalla olisi siis oikeus kieltää etätyön tekeminen vain, jos työn tekeminen on paikkaan sidottua tai jos etätyö aiheuttaisi suurta haittaa työn tekemiselle.

Etätyö kiinnostaa myös koronan jälkeen

Erton puheenjohtajan Juri Aaltosen mukaan työsopimuslaki on siltä osin vanhentunut, että teknologian kehityksen myötä työnteon paikalla ei enää usein ole merkitystä erityisesti asiantuntijatyössä.

– Korona-aika on osoittanut etätyön voiman. Etätyö on kaikkien etu. Matkustus on vähentynyt, tyytyväisyys parantunut ja tuottavuus kasvanut, Aaltonen sanoo.