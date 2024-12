Estlink 2 -kaapelin luona sahaa nyt pienen afrikkalaisvaltion öljytankkeri – näin se selitti toimintaansa merivartiostolle

Vaurioituneen Estlink 2 -sähkökaapelin läheisyydessä liikkuvan tankkerin liikkeet ovat Suomenlahden merivartioston mukaan herättäneet spekulointia.

Marinetraffic-palvelun mukaan Guinea-Bissaun tasavallan lipun alla kulkeva 250-metrinen M/T Line -öljytankkeri on sahannut lauantaista asti edestakaisin joulupäivänä katkenneen Estlink 2 -sähkökaapelin läheisyydessä.

Aluksen liikkeet ovat herättäneet keskustelua, sillä Estlink 2 -sähkökaapelin vaurioittamisesta epäillään Venäjän varjolaivastoon kuuluvaa Eagle S -alusta.

"Kyse normaalista merenkulusta"

Suomenlahden merivartioston johtokeskuksen kenttäjohtaja Marko Vihlmanin mukaan aluksella ei ole tekemistä Estlink 2 -kaapelin kanssa. Sen kanssa toimitaan tavalliseen tapaan niin kuin muiden alusten kanssa.

– Alus lähestyi Suomen rajaa, joten otimme siihen yhteyttä ja kyselimme aikomuksia.

Alukselta kerrottiin merivartiostolle, että he odottavat paikalla ohjeita varustamoltaan. Tämän jälkeen alus siirtyi Vihlmanin mukaan etelämmäs.

Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Hirvi kertoi viestipalvelu X:ssä, että alus odottaa pääsyään satamaan.

Vihlmanin mukaan aluksen toiminta on normaalin merenkulun mukaista.

– Näitä on pyörinyt tässä pitkin syksyä. Aikaisempinakin vuosina on ollut näitä, jotka seilaavat edestakaisin, eivätkä ankkuroidu.

Kova tuuli voi olla syynä liikehdinnälle

M/T Linen valitseman alueen läheisyydessä on Vihlmanin mukaan yleinen paikka, jossa alukset odottavat. Hän arvioi, että aluksia on kymmeniä.

– Siellä on aika paljon näitä tankkereita. Ne kaikki eivät halua ankkuroitua syystä tai toisesta. Joko ne eivät luota omiin ankkureihinsa tai sää on sen verran kova, että ottavat sen mieluummin vastaan liikkeessä.

Suomenlahdella on mitattu Forecan mukaan tänään kovan tuulen lukemia eli yli 14 metriä sekunnissa.

– On vaikeaa lähteä spekuloimaan, että mikä se varsinainen syy on, miksi he eivät ankkuroidu. Sää on varmaan yksi osasyy tähän asiaan.

Merivartiosto jatkaa aluksen seuraamista.