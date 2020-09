Essayah ja Harkimo paheksuvat EU:n tapaa jakaa miljardeja elpymispaketista menneiden vuosien mittareilla: "Italialla ja Espanjalla on mennyt huonosti jo ennen koronaa"

Sekä Sari Essayah että Hjallis Harkimo sanoivat Viiden jälkeen -ohjelmassa, että rahaa olisi pitänyt jakaa sen mukaan, miten korona on vaikeuttanut maan tilannetta eikä menneiden vuosien mittareilla.

– Tässä on väärät jakoperusteet. Pitäisi katsoa sen mukaan, miten korona on runnellut EU-maita, Harkimo sanoi.

– Ekonomistit ovat todenneet, että tässä annetaan finanssipoliittista elvytystä maille, jotka eivät saa rahoitusta halvalla tai on riski, saavatko ne ollenkaan rahaa rahoitusmarkkinoilta, Essayah sanoi.

– Totta kai tässä on kysymys Ranskan ja Saksan pankeista, jotka tarvitsevat apua – siksi koko elvytyspaketti on Ranskan ja Saksan keksimä. Italia ja Espanja ovat talouksia, joilla on mennyt huonosti jo ennen koronaa. Niiden bruttokansantuote laskee yli 10 prosenttia – ne eivät pärjää ilman talouspakettia, Harkimo sanoi.