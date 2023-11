Espoossa karu kiekkotapaus – "täysin yksipuolisesta väkivallasta" kovat seuraukset

– Kurinpitoryhmä on ottanut asian seuraamusharkinnassa korottavana tekijänä huomioon, että ainakin osa lyönneistä on kohdistunut nimenomaisesti pään seudulle, ja että väkivaltainen käytös on jatkunut vielä siinä vaiheessa, kun vastustaja on ollut jään pinnassa. Edelleen tulee huomioida, että väkivaltainen käytös ollut tilanteessa täysin yksipuolista. Kurinpitoryhmä toteaa, ettei mitkään mahdolliset edeltävät tilanteet muodosta oikeuttamisperustetta kyseiselle toiminnalle. Kurinpitoryhmä katsoo pelaajan toiminnan olleen tilanteessa vaarallista ja ylimitoitettua, kurinpitopäätöksessä perustellaan.