Huippulukion sisäänpääsyrajassa poikkeuksellinen romahdus: Ovet aukenivat 7,0 keskiarvolla eikä kaikkia paikkoja saatu edes täytettyä – "Meillä on aika valikoitunut aines, joka meille hakee"

– Varmaa syytä on vaikea sanoa. Todennäköisesti se johtuu siitä, että meillä on vuosikaudet ollut korkea sisäänpääsykeskiarvo. Meillä on aika valikoitunut aines, joka meille hakee. Alle 9,9 keskiarvolla ei ole välttämättä edes uskallettu hakea, vaikka aina kannattaisi, Oja miettii.