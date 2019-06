Espoolainen Markku veneili vanhalla rautaisella kylpyammeella Suomenlahden yli – "Ukkosmyrskyllä tämä on aivan hengenvaarallinen"

Vain kompassi mukana ja sitäkin täytyy käyttää seisten

Eklund on liittänyt metalliseen kylpyammeeseensa ponttonit ja perämoottorin. Kylpyammeella Suomenlahden ylittämiseen liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä aluksen luonteen vuoksi.

– Ongelma on ukkosmyrskyt ja isot laivat. Ukkosmyrskyllä tämä on ihan hengenvaarallinen, koska tämä on tällainen metallinen muki.