Espoolainen isä teki pienen tyttärensä elämästä helvetin – sitoi nippusiteillä, löi vyöllä, roikotti hiuksista ja haukkui alatyylisesti

Neljä pahoinpitelyä, kunnianloukkaus ja laiton uhkaus

Lähetti kuvan sidotusta lapsesta vaimolleen

Sosiaalipäivystyksen kautta sairaalaan

Isän mukaan rangaistukset ovat olleet lievempiä

Isä on oikeudessa kertonut tyttären olevan hyvin impulsiivinen ja saaneen raivokohtauksia, joiden takia on jouduttu neljä kertaa kutsumaan ambulanssi.



Isän mukaan ainoa tapa rauhoittaa tytärtä on ollut kädestä kiinni pitäminen. Perheessä käytettyjä rangaistuksia ovat isän mukaan olleet TV:n katselun rajoittaminen ja puhelimen ottaminen pois. Tytär on myös ollut väkivaltainen koulussa ja isä on katsonut syytteessä kuvattujen tilanteiden johtuneen tyttären käytöksestä.