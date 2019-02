IS: Isän ja äitipuolen murhaaman Vilja Eerikan äiti erikoishaastattelussa: "En saanut nähdä Eerikasta muuta kuin jalkapohjat – Hän oli niin pahasti murjottu"

– En pysty käsittelemään vieläkään Eerikan kuolemaa. Tuska on hirvittävä. Lapsen kidutus ja tukehduttaminen on niin sadistinen teko, etten pysty sitä tajuamaan, miten kukaan voi tehdä lapselle niin. Eerika on mielessäni joka ikinen päivä. Joka päivä lähetän hänelle terveisiä, äiti sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.