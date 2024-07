ESPN: LeBron James teki jättidiilin

NBA:n nelinkertainen mestari ja neljä kertaa sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu James on edustanut Los Angelesia vuodesta 2018 lähtien. Hän pelasi aiemmin Cleveland Cavaliersissa ja Miami Heatissa.

39-vuotiaan tuoreen sopimuksen arvo on 104 miljoonaa dollaria eli reilut 96 miljoonaa euroa. Vain paria päivää aiemmin Jamesin 19-vuotias poika Bronny James varattiin Los Angelesiin.

Jamesin palkka on noussut vuosi vuodelta. Hän nettosi palkkatuloja päättyneellä kaudella noin 47,6 miljoonaa dollaria (reilut 44 miljoonaa euroa). James on kerännyt uransa aikana palkkatuloja yli 540 miljoonaa euroa ja hänellä on yhteensä omaisuutta reilut 1,1 miljardia euroa.