ESPN: Kaksi NBA-seuraa tavoittelemassa Lauri Markkasta

Markkanen on pelannut kaksi viimeistä kautta Utah Jazzin riveissä. Utah on jäänyt molempina kausina ulos pudotuspeleistä. Markkanen on kahden kauden aikana pussittanut pisteitä keskimäärin 24,5 per ottelu ja kerännyt keskimäärin 8,4 levypalloa ottelussa.