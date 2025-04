Sotakirves vai harppuuna? Ruotsista löydetty 7500-vuotias esine on kumpaakin

Ruotsissa on löydetty kivikaudelta peräisen oleva koristeellinen sarvesta tehty esine, jolla on ollut erilaisia käyttötarkoituksia.

7500 vuotta vanhassa esineessä näkyy murtumalinjoja, jotka viittaavat siihen, että sitä on käytetty alun perin taistelukirveen vartena. Myöhemmin samaa esinettä on ilmeisesti käytetty kalastuksessa harppuunanana.

Sarvesta tehty esine löydettiin kahdeksan vuotta sitten Vättern-järvestä Itämereen virtaavan joe varrelta, mutta sitä tutkittiin nyt uuden teknologian avulla, kertoo Live Science -tiedesivusto.

Löytöpaikalla oli myös luinen neula, kalastuskärki, kivikirveen teriä, kaiverrettuja luita sekä 20 ihmiskallosta peräisin olevaa palaa.

Tutkimukseen osallistunut Lundin yliopiston arkeologian professori Lars Larson kertoo, että esineessä näkyvät vauriot viittaavat siihen, että kirvestä oli käytetty taistelussa.

Saksanhirven sarvesta tehty koristeellinen esine on noin 11 senttimetriä pitkä ja pari senttimetriä leveä. Digitaalisissa mikroskooppitutkimuksissa paljastui, että useat eri henkilöt olivat työstäneet sarvea. Osa koristekuvioista on epätarkkoja ja tilalle on tehty ajan myötä uusia kuvioita. Osa kuvioista on taitavampien henkilöiden tekemiä.

Tutkijat uskovat, että sarven hajottua taistelukirveen vartena sitä alettiin käyttämään harppuunana.

Tutkijat huomauttavat, että on vasta hyvin tuore tapa, että esineen rikkoutuessa tilalle hankitaan kokonaan uusi esine. Näin ei ollut historiassa, vaan esineen käyttötarkoitus saattoi muuttua.