Espanjan teinisensaatio onnistui lyömään esikuvansa Rafael Nadalin: "Jokapäiväinen kova työ maksoi tänään itsensä takaisin"

"Tekstaan Nalbandianille"

Maailmanlistan kärkipelaaja Djokovic on parantanut otteitaan Madridissa heikon alkukautensa jälkeen. Puolivälierässä Djokovic löi Puolan Hubert Hurkaczin 6–3, 6–4.

Ottelu on ensimmäinen Djokovicin ja Alcarazin välillä.

– Rakastan katsoa hänen (Alcarazin) pelaamista. Hän on fantastinen lajillemme, ei epäilystäkään. On hienoa, että meillä on nuori pelaaja, joka pärjää niin hyvin ja tuo lajiin tuoreutta, Djokovic kehui nuorukaista.