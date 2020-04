Espanja kertoo saavuttaneensa tautihuipun

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi tänään maan parlamentille pitämässään puheessa, että Espanja on nyt saavuttanut tautihuipun, kertoo CNN.

Hänen mukaansa paluu normaaliin voi käynnistyä kuitenkin vain asteittain. Sanchez on pyytänyt maan parlamenttia jatkamaan poikkeustilaa huhtikuun 26. päivään asti.

– Emme kuitenkaan tiedä, mikä on se normaalius, johon olemme palaamassa, hän sanoo.

Koronaepidemiaan on nyt kuollut Espanjassa yli 15 200 ihmistä. Tartunnan saaneita on vajaat 153 000, joista yli 52 000 on jo toipunut taudista.