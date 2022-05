Espanja haluaa lanseerata kuukautisvapaan ensimmäisenä Euroopassa – gynekologi MTV:lle: "Kuukautiskipuja työkyvyttömyyden syynä on vähätelty"

Espanjassa hallitus esittää uudessa lakiluonnoksessa naisille oikeutta palkalliseen kuukautisvapaaseen. Toteuttaessaan suunnitelmansa kuukautisvapaista Espanja olisi ensimmäinen eurooppalaismaa, jossa kuukautisvapaa tulisi yleiseen käyttöön. Tätä ennen kuukautisvapaa on ollut käytössä ainakin Indonesiassa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa, Japanissa ja Sambiassa.

Ehdotus kuukautisvapaasta on osa laajempaa lakipakettia, joka parantaisi myös naisten aborttioikeuksia. Kuukautisvapaata saisi kolmesta viiteen päivään kipujen kovuuden mukaan ja sitä varten olisi oltava jonkinlainen lääkärin todistus. Espanjan hallitus on kuitenkin muistuttanut, että kyseessä on vasta lakiluonnos.