Esko Eerikäinen jakoi nostalgisia otoksia lapsuudestaan Kolumbiassa

Eerikäisen äiti on kolumbialainen ja isä suomalainen. Hän syntyi Kolumbiassa ja muutti Suomeen ala-asteikäisenä.

View this post on Instagram

Eerikäinen on kertonut aikaisemmin, että kokee kokevansa olevansa pudonnut kahden maan väliin. Hänen kuvailee juuriensa olevan Kolumbiassa.

– Vaikka ne revittiin liian aikaisin irti, niin osa minusta kaipaa sinne joka hetki. Välillä on rauhaton olo, oon liian ulkomaalainen tänne ja on liian ulkomaalainen siellä. Olen pudonnut johonkin väliin mihin en asetu. Minun elämäni parhaimmat ensimmäiset muistot on sieltä ja ne elää minussa vahvasti, hän kuvaili tuntemuksiaan somessa.